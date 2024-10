Para FMI, se China não fizer mudanças, crescimento pode ficar muito abaixo de 4%

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que, se a China não realizar mudanças, o crescimento econômico do país pode ficar "muito abaixo" de 4% ao ano. Atualmente, a projeção para 2024 é de 4,8%, enquanto para 2025 é de 4,5%.

Em coletiva de imprensa do FMI nesta quinta-feira, ela disse que o obstáculo para uma melhora no sentimento do consumidor chinês é a questão no mercado imobiliário.