Pagbank-Pagseguro lidera ranking de reclamações do BC do terceiro trimestre

O conglomerado Pagbank-Pagseguro ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do terceiro trimestre de 2024, divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo Banco Central.

Segundo a nova metodologia do ranking, o Pagbank-Pagseguro teve 3.423 reclamações consideradas procedentes na extrapolação estatística feita pelo BC. Com isso, fechou o trimestre com um índice de reclamações de 104,88.

Em seguida, aparecem no ranking o C6 Bank (2.596 reclamações procedentes, ou um índice de 84,49) e o Inter (2.515 reclamações, ou 74,11).

O BC passou a considerar no seu índice de reclamações uma estimativa estatística das reclamações procedentes (EEP). Ela é obtida multiplicando o total de demandas respondidas pela razão entre o total de reclamações procedentes e o total de reclamações analisadas. O índice de reclamações equivale à EEP por milhão de clientes.

Completam o top 15 do ranking do terceiro trimestre o Itaú (49,97), Ame Digital (41,83), BTG Pactual/Banco Pan (37,27), Santander (34,59), Mercado Pago (34,58), Bradesco (29,88), Caixa Econômica Federal (25,29), Votorantim (20,72), Neon (20,03), Original (19,45), BB (18,15) e Nubank (15,26%0.