Avião com cinco passageiros cai em Paraibuna (SP); veja o que se sabe

Um acidente com uma aeronave de pequeno porte aconteceu na noite de ontem em Paraibuna (SP). Veja o que se sabe sobre o ocorrido até o momento.

O que aconteceu

Avião levava cinco colaboradores da mesma empresa. Segundo a Abaeté Aviação, dona da aeronave, estavam piloto, copiloto, médica, enfermeiro e mecânico. Todos prestavam serviço à companhia. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

Não há sobreviventes. Ao UOL, fontes do Corpo de Bombeiros informaram que alguns corpos foram encontrados no local durante as buscas, que continuavam na manhã desta quinta-feira (24).

Avião ia de Florianópolis a Belo Horizonte. A aeronave decolou às 16h51 e caiu às 18h39, segundo a empresa.

Houve registro de incêndio após impacto com um morro. Parte dos destroços ficou carbonizada e "o estado de destruição da aeronave dificulta a localização das vítimas", informou o Corpo de Bombeiros em nota.

Causa da queda não foi divulgada, mas chovia muito no momento do acidente. O órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para auxiliar no caso.

Local de difícil acesso dificultou a busca por vítimas. Equipes de resgate precisaram fazer parte do caminho até a aeronave a pé. O avião caiu próximo à Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, entre os sítios Carpir e Caetê.

Aeronave foi fabricada em 1982. O bimotor EMB-121A1 tinha capacidade para dois tripulantes e seis passageiros, segundo registro de matrícula da Anac. Ele foi comprado pela companhia de táxi aéreo em 2006 e estava com documentação regularizada.