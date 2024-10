Nasdaq tem alta no lucro do 3º tri com força do negócio de tecnologia financeira

Por Pritam Biswas e Laura Matthews

(Reuters) - A Nasdaq divulgou nesta quarta-feira um aumento no lucro do terceiro trimestre, impulsionado pela forte demanda em seu negócio de soluções, que abriga produtos de tecnologia financeira.

O lucro líquido da Nasdaq, em uma base ajustada, somou 429 milhões de dólares, ou 0,74 dólar por ação, no terceiro trimestre, em comparação com 349 milhões de dólares, ou 0,71 dólar, um ano antes. Em média, analistas esperavam 0,69 dólar por ação, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A receita do negócio de tecnologia financeira da empresa aumentou quase 56% no terceiro trimestre, enquanto a receita do negócio de soluções cresceu 31%, chegando a 906 milhões de dólares em uma base ajustada.

"Como as instituições financeiras continuam operando em um ambiente dinâmico, observamos uma demanda consistente por nossas tecnologias", disse Adena Friedman, presidente-executiva da Nasdaq, em uma teleconferência com analistas.

"Nesse cenário econômico, a Nasdaq continua bem posicionada para oferecer crescimento sustentável e duradouro em nossas plataformas diversificadas."

A receita líquida aumentou 22% em relação ao ano passado, chegando a 1,15 bilhão de dólares no terceiro trimestre.

O total de listagens da Nasdaq subiu para 138 no terceiro trimestre, de 87 um ano antes, resultando em um aumento de 1% na receita de serviços de listagem e dados da empresa.