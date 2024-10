Nasdaq e S&P 500 avançam após salto da Tesla e queda de rendimentos dos Treasuries

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal e Carolina Mandl

(Reuters) - Os índices Nasdaq e S&P 500 fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionados pela previsão positiva do lucro da Tesla e por uma queda nos rendimentos dos Treasuries que contribuíram para melhorar o humor do mercado, apesar das quedas de alguns resultados corporativos.

As ações da Tesla subiram 21,9% e a fabricante de veículos elétricos deve acrescentar mais de 140 bilhões de dólares à sua capitalização de mercado, depois de divulgar lucros robustos no terceiro trimestre e surpreender investidores com uma previsão de crescimento de 20% a 30% nas vendas no próximo ano.

Isso ajudou a elevar em 3,24% o setor de bens de consumo discricionários.

O índice de referência S&P 500 registrou seu primeiro ganho diário nesta semana. Entretanto, o humor do mercado ficou um pouco instável. A maioria dos setores do S&P 500 fechou no território negativo, pressionados por outros balanços corporativos e uma queda dos rendimentos dos Treasuries, embora ainda estejam altos.

O rendimento da nota de referência de dez anos caía para 4,20%, depois de atingir um pico em três meses no dia anterior. Ele chegou a 4,26% na sessão de quarta-feira, quando os três principais índices acionários perderam terreno.

"No curto prazo, a maior influência que observamos nas ações em outubro foi o aumento das taxas. De um Treasury de dez anos abaixo de 4% até onde estamos agora, foi relativamente rápido", disse Bill Northey, diretor sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management.

A IBM perdeu 6,17% depois de ficar abaixo de projeções de receita do terceiro trimestre, enquanto a Honeywell caiu 5,10% após prever vendas anuais abaixo das estimativas, com ambas pressionando o índice Dow Jones.

O Dow Jones caiu 0,33%, para 42.374,36 pontos. O S&P 500 ganhou 0,21%, para 5.809,86 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,76%, para 18.415,49 pontos.

O setor de materiais caiu 1,42%, pressionado pela Newmont, conforme custos mais altos e a produção mais fraca de Nevada fizeram com que ficasse abaixo de estimativas de lucro.