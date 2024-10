Morre aos 35 anos o ex-jogador marroquino Abdel Barrada

O ex-jogador da seleção marroquina Abdel Barrada morreu aos 35 anos, anunciaram nesta quinta-feira (24) os clubes por onde passou, como o espanhol Getafe e os franceses Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain.

"A família do Getafe CF está consternada com a morte do 'azulón' Abdel Barrada", afirmou o time da capital espanhola em um breve comunicado, no qual recordou o período em que o jogador defendeu suas cores, entre 2010 e 2013.

Nascido na França e revelado no PSG, foi no Getafe que ele iniciou sua carreira profissional. Jogou no Olympique de Marselha de 2014 a 2016 e parte importante de sua carreira foi em clubes do Golfo (Emirados Árabes Unidos e Catar).

"É com grande tristeza que o Paris Saint-Germain tomou conhecimento nesta quinta-feira da morte de Abdelaziz Barrada, jogador da seleção marroquina revelado em nosso clube. O Paris Saint-Germain apresenta as mais sinceras condolências à sua família e entes queridos", disse o PSG num comunicado.

O Olympique de Marselha dedicou a ele uma mensagem semelhante: "Descanse em paz, Abdelaziz. O Marselha recebeu com tristeza a morte do seu ex-jogador e da seleção marroquina Abdelaziz Barrada. O clube envia suas sinceras condolências à família e compartilha a sua dor".

Pela seleção marroquina, Barrada disputou 28 partidas.

