Ministra do Reino Unido diz que planeja alterar regras fiscais do país, com alta de impostos

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, confirmou nesta quinta-feira, 24, que o Orçamento de Primavera da próxima semana trará mudanças nas regras fiscais do país, com aumento de impostos. Ela anunciou os planos em um artigo publicado no Financial Times.

No texto, Reeves argumenta que os anos recentes no Reino Unido trouxeram uma redução expressiva de investimento externo e alta da dívida pública, e que seu plano visa consertar ambos estes prejuízos, com contenção de gastos e um aumento de impostos.

Segundo Reeves, novas instituições serão desenhadas para administrar os recursos do país, para garantir que os investimentos "multipliquem o impacto do dinheiro público".