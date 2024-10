Quando avalio um carro usado, fico muito satisfeito quando o vendedor apresenta comprovantes de todas as manutenções realizadas. Isso demonstra que o veículo foi bem cuidado, o que me faz ser mais flexível em relação a pequenos detalhes que ele possa ter.

É comum que as primeiras manutenções sejam feitas em concessionária, e depois em oficinas particulares. Mas claro que há exceções. Embora algumas pessoas ainda façam reparos por conta própria, isso é cada vez menos comum devido à complexidade dos carros modernos.

Colunistas do UOL

Todos os dias recebo mensagens pedindo indicação de locais para reparos mecânicos, principalmente nos carros mais rodados. Mas afinal, é melhor levar o carro na concessionária ou em uma oficina particular?

Desde o meu primeiro carro, sempre optei por oficinas particulares. Por sorte, conheço mecânicos confiáveis que nunca me deixaram na mão. Mas isso não significa que minha escolha seja a ideal. Se um proprietário me apresenta comprovantes de manutenções feitas em concessionária, fico satisfeito. O que realmente importa é seguir o cronograma do manual do carro e garantir que as manutenções sejam feitas corretamente, independentemente do local.

Vantagens da concessionária

As concessionárias oferecem a vantagem de contar com profissionais treinados e qualificados, que seguem os padrões estabelecidos pelo fabricante do carro. Eles possuem equipamentos e ferramentas específicas para cada modelo, e utilizam peças homologadas pela montadora.

Além disso, durante o período de garantia do carro, a realização de manutenções em concessionária é fundamental para manter essa cobertura. As revisões registradas no manual, acompanhadas dos comprovantes, valorizam o carro em uma eventual revenda.

Desvantagem da concessionária

Por outro lado, o custo de revisão em concessionária é geralmente mais alto. Até mesmo serviços simples, como troca de óleo e filtros, costumam ter um preço elevado devido à mão de obra cara. Esse é o principal motivo para que eu não leve meus carros nas concessionárias.

Outra desvantagem é a venda de serviços ou produtos desnecessários. Muitos carros que avalio têm notas fiscais com itens que nem precisavam ser substituídos, como velas de ignição trocadas com quilometragem baixa ou trocas excessivas do líquido de arrefecimento.

Vantagem da oficina particular

Por outro lado, nas oficinas independentes, o desafio é encontrar um profissional honesto e qualificado. Há o risco de encontrar mecânicos mais interessados no lucro do que na solução dos problemas.

A melhor maneira de evitar isso é pedir indicações a familiares ou amigos. Se isso não for possível, recomendo procurar grupos na internet de proprietários de carros do mesmo modelo. É provável que encontre boas recomendações de oficinas.

Uma vez escolhida a oficina, é provável que os serviços tenham um custo menor do que na concessionária. As oficinas também costumam ser mais flexíveis em relação a horários e atendimento.

Outra vantagem é a possibilidade de escolher peças de reposição mais baratas, já que, ao contrário das concessionárias, que usam apenas peças genuínas, as oficinas podem optar por peças do mercado paralelo.

Desvantagens da oficina particular

Contudo, se a oficina escolhida não for confiável, é possível que o carro receba peças de baixa qualidade e o serviço não seja bem executado.

Uma desvantagem das oficinas independentes é que os serviços realizados não são reconhecidos pelo fabricante, caso haja necessidade de acionar a garantia. Porém, acredito que os pedidos de garantia são raros em comparação com o número de carros vendidos.

Em resumo, minha escolha pessoal é baseada nas boas experiências que tive com meus carros. A confiança em profissionais honestos e competentes é essencial. Mesmo que eu comprasse um carro ainda na garantia, não aceitaria pagar mais caro por um serviço que sei que meu mecânico de confiança também pode realizar.

Independentemente da escolha, é importante sempre pedir para ver as peças substituídas e, se possível, solicitar fotos ou vídeos da instalação das novas peças.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.