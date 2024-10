Maguila tinha 'demência do pugilista'; entenda doença relacionada ao boxe

Morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos, o multicampeão de boxe Adilson Maguila, um dos principais pugilistas da história do esporte brasileiro. Ele tratava uma doença degenerativa.

Entenda doença de Maguila

Maguila tinha encefalopatia traumática crônica, uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. A condição costumava ser conhecida até os anos 1990 como "demência pugilística", por sua relação com o boxe. Após impacto violento, o cérebro chacoalha dentro do crânio e bate contra as paredes duras de osso, a chamada concussão. A frequência desse tipo de lesão cerebral pode causar a morte de neurônios ao longo da vida, provocando esse tipo de demência.

Doença não prejudica apenas a memória. A encefalopatia traumática crônica, que pode afetar atletas de modalidades com constante impacto no crânio, também afeta a capacidade motora e altera o comportamento.

Lutadores famosos como Éder Jofre e Muhammad Ali tiveram a doença. Atletas de futebol americano, que igual ao boxe tem pancadas na cabeça como parte do jogo, podem desenvolver o mesmo problema.

Tontura e dores de cabeça são sinais. Sintomas gerais provocados pela demência do pugilista são tonturas e dores de cabeça crônicas. O paciente também pode desenvolver sintomas mentais como perda de memória e dificuldade de raciocínio, além de problemas motores como lentidão, rigidez dos músculos, alterações na fala e desequilíbrio.

Doença não tem cura. Quem pratica esportes de risco como lutas, rugby, futebol americano e o futebol deve ter atenção a esse problema e ser orientado a tentar reduzir o impacto desses traumas.

Ele fez tratamento com canabidiol

Maguila iniciou tratamento alternativo com canabidiol em 2021. Ele recebeu orientação médica pelo profissional que o acompanhava.

Optamos por entrar com o canabidiol já tem uns dois meses. Não é uma cura, mas traz benefícios no sentido da qualidade de vida. Deixa a pessoa mais tranquila, com uma sensação de bem-estar maior. Renato Anghinah, médico de Maguila, ao UOL Esporte, em 2021

Maguila consumia diariamente algumas gotas do óleo de canabidiol, o CBD, isolado. Esse óleo não tem sem moléculas de THC (tetrahidrocanabinol), o que "dá barato", segundo reportagem do UOL de 2021. Diversas substâncias derivadas da Cannabis, principalmente o CBD têm sido amplamente estudadas para uma variedade de condições de saúde.

* Com informações de reportagem publicada em 12/03/2021 e Jornal da USP.