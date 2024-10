Mãe denuncia agressões a bebê de 1 ano em escola de MG; polícia investiga

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para investigar a denúncia de maus-tratos contra um bebê de um ano e quatro meses em uma escola particular em Ouro Fino (MG).

O que aconteceu

Boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da criança. A genitora acusa uma monitora da escola de agredir seu filho, após o bebê chegar em casa com marcas roxas no corpo, segundo informações repassadas pela PCMG.

Mãe já prestou depoimento e apresentou fotos das marcas no corpo do filho. Os funcionários da escola, a direção e a monitora que teria agredido o bebê ainda serão ouvidos na delegacia.

Polícia vai analisar imagens do circuito interno de vigilância da unidade. Investigação também vai analisar um suposto áudio de uma conversa entre duas funcionárias da escola, em que elas falam sobre as agressões contra o bebê.

Em nota, o colégio disse que tem colaborado com as investigações. A instituição também informou que os envolvidos no caso foram afastados. "Desde o primeiro momento, tomamos todas as medidas necessárias para esclarecer o ocorrido, com a cautela e responsabilidade que assumimos como escola".

Caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ouro Fino. Como a monitora suspeita de agredir a criança não teve o nome revelado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.