Lula decide não viajar a São Paulo para votar no 2º turno da eleição municipal

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não ir a São Paulo no final de semana para votar no segundo turno das eleições municipais, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Lula não é obrigado a votar porque tem 78 anos. Pela legislação, o voto se torna facultativo para maiores de 70 anos.

No sábado, o petista teve um acidente doméstico em Brasília, batendo a cabeça e sofrendo pequenos sangramentos no cérebro. Ele cancelou a sua participação presencial na reunião dos Brics que ocorreu esta semana na Rússia por orientação médica.

O presidente, que votou no primeiro turno no início do mês, tem como domicílio eleitoral São Bernardo do Campo, cidade da Grande São Paulo. Berço do PT, o município terá um segundo turno entre dois candidatos sem a presença do partido de Lula: vão disputar a etapa final Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania).

Havia a expectativa de que Lula pudesse viajar este final de semana para São Paulo a fim de reforçar o apoio ao candidato à prefeitura paulistana, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), na disputa contra o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)