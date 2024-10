Kotscho: Eleitor não vai votar no Nunes por paixão, mas por eliminação

O eleitor que votar em Ricardo Nunes (MDB) não vai votar com paixão, mas por eliminação, afirmou o comentarista e colunista do UOL Ricardo Kotscho durante participação no UOL News 2ª Edição desta quinta-feira (24). Guilherme Boulos (PSOL), adversário do atual prefeito de São Paulo no 2º turno, lidera em rejeição, segundo o último Datafolha.

[A rejeição] Revela também que o pessoal que vai votar no Nunes fará isso sem muita paixão. Vai votar por eliminação. Realmente, esses números todos mostram que a eleição foi decidida por rejeição. É o que podemos concluir tranquilamente dessa pesquisa.

O voto espontâneo mostra que o eleitor do Boulos é mais engajado. Ele tem 30% de quem vota de qualquer jeito, sem você mostrar nomes. E 40% o Nunes, o que deixa uma diferença menor [e menos vantajosa]. Realmente, tem esse critério: Boulos tem mais eleitores apaixonados, mas menos eleitores no total.

Ricardo Kotscho, comentarista e colunista do UOL

Tales Faria complementa esse fator de "paixão" das candidaturas — ou sua ausência —, nesse segundo turno disputado no próximo domingo (27).

É por isso que a turma do Nunes está temendo muito a abstenção: o eleitor dele não tem paixão, não está apaixonado. Isso também foi um pouco a favor do Boulos. Ele conseguiu aumentar um pouco o nível de paixão dos seus militantes, dos petistas e dos caras que votaram nele. O eleitor dele está um pouco mais apaixonado.

O eleitor do Nunes já não era muito apaixonado. Nesse segundo turno, com o Nunes se recolhendo -- ele resolveu jogar parado --, o nível de paixão diminuiu. E aí aumenta o temor da abstenção no campo do Nunes.

Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: