Itália celebra Prêmio Sakharov para opositores venezuelanos

PESCARA, 24 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, celebrou a decisão do Parlamento da União Europeia de entregar o Prêmio Sakharov de Liberdade de Pensamento para os líderes da oposição na Venezuela, María Corina Machado e Edmundo González Urrutia.

"Parabéns a María Corina Machado e Edmundo González Urrutia por terem vencido o Prêmio Sakharov em 2024, o maior reconhecimento que a União Europeia confere aos esforços a favor dos direitos humanos. Mais do que merecido pela coragem demonstrada ao dar voz ao povo venezuelano oprimido pela ditadura", escreveu Tajani em seu perfil no X.

Corina Machado era candidata a presidente pela aliança de oposição Plataforma Unitária Democrática (PUD), mas foi impedida de disputar o pleito pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão controlado pelo chavismo.

A coligação decidiu então candidatar González, diplomata de carreira, que é considerado pelo Parlamento da UE como o vencedor das eleições de 28 de julho.

A controvérsia sobre o resultado nas urnas desencadeou uma onda de protestos no país latino-americano. Após o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e o CNE terem validado a reeleição de Maduro, mesmo sem apresentar as atas do pleito, González, que foi alvo de mandado de prisão, se exilou na Espanha, enquanto Corina Machado não aparece em público há várias semanas, mas nega ter fugido do país.

Essa é a segunda vez que a UE premia a oposição ao chavismo na Venezuela; a primeira foi em 2017 e homenageou prisioneiros políticos listados pela ONG Foro Penal Venezolano. (ANSA).

