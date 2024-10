Israel diz que matou comandante do Hamas que também trabalhava na ajuda humanitária da ONU

JERUSALÉM (Reuters) - O setor militar israelense afirmou nesta quinta-feira que matou um comandante do Hamas que participou do ataque contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023 e que também trabalhava para a agência de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU) na Faixa de Gaza.

A agência, chamada UNRWA, foi acusada por Israel de empregar muitas pessoas que também eram membros do Hamas e de outro grupo armado. Em agosto, a ONU afirmou que nove membros do órgão tiveram possivelmente um envolvimento no ataque, demitindo-os.

Não houve comentário imediato da UNRWA sobre a mais recente alegação de Israel. A agência afirmou na quarta-feira que um de seus membros foi morto em um ataque israelense no centro da Faixa de Gaza.

Os militares israelenses disseram que Mohammad Abu Itiwi foi morto na quarta-feira e que ele era um comandante do Hamas também envolvido no assassinato e sequestro de civis israelenses. Elas também afirmaram que ele trabalhava na UNRWA desde julho de 2022 e que seu nome aparecia na lista de colaboradores da agência.

A UNRWA provê educação, saúde e ajuda humanitária para milhões de palestinos na Faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria. A entidade tem há tempos uma relação tensa com Israel, mas ela se deteriorou muito desde o início da guerra na Faixa de Gaza, e Israel tem pedido repetidamente o seu fim.

(Reportagem de Ari Rabinovitch)