Inter e Juve duelam na parte de cima da tabela atrás do líder Napoli

Inter de Milão e Juventus de Turim, os dois perseguidores do líder Napoli no campeonato italiano, protagonizam no domingo o duelo de maior destaque da 9ª rodada da Serie A, um teste que poderá apontar qual será o potencial rival dos napolitanos na corrida pelo 'Scudetto'.

A equipe do técnico Antonio Conte lidera sozinha com 19 pontos, seguida pelos 'nerazzurri' de Simone Inzaghi (17 pontos) e pelos 'Bianconeri' de Thiago Motta (16 pontos).

A Inter chega a esta partida depois de três vitórias consecutivas no campeonato e de ter conseguido derrotar o suíço Young Boys nos acréscimos (1-0), na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, enquanto a 'Juve' sofreu na terça-feira a sua primeira derrota em casa na temporada contra o Stuttgart (1-0).

O grande beneficiado deste confronto será o Napoli, que acompanhará o duelo em que um ou até mesmo dois dos seus perseguidores deixarão pontos na luta pelo 'Scudetto'.

No momento em que a bola rolar no estádio Giuseppe Meazza, a vantagem do líder poderá até ter aumentado, já que visita no sábado o Lecce (19º), time na zona de rebaixamento.

A rodada vai se encerrar com o duelo entre a Fiorentina (5ª, 13 pontos) e uma irregular Roma (10ª, com 10).

Um atrativo confronto entre Bologna (12º) e Milan (4º) deveria ser disputado no sábado, mas a partida foi adiada nesta quinta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para fortes chuvas para sábado. Nesta semana, a região de Bolonha onde está localizado o estádio já sofreu inundações devido às chuvas.

-- Programação da 9ª rodada de Serie A e classificação:

- Sexta-feira:

(13h30) Udinese - Cagliari

(15h45) Torino - Como

- Sábado:

(10h00) Napoli - Lecce

(13h00) Bologna - Milan

(15h45) Atalanta - Hellas Verona

- Domingo:

(08h30) Parma - Empoli

(11h00) Lazio - Genoa

Monza - Unione Venezia

(14h00) Inter - Juventus

(16h45) Fiorentina - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 19 8 6 1 1 15 5 10

2. Inter 17 8 5 2 1 17 9 8

3. Juventus 16 8 4 4 0 11 1 10

4. Milan 14 8 4 2 2 16 9 7

5. Fiorentina 13 8 3 4 1 15 8 7

6. Atalanta 13 8 4 1 3 18 13 5

7. Lazio 13 8 4 1 3 14 12 2

8. Udinese 13 8 4 1 3 10 11 -1

9. Torino 11 8 3 2 3 14 14 0

10. Roma 10 8 2 4 2 8 6 2

11. Empoli 10 8 2 4 2 6 5 1

12. Bologna 9 8 1 6 1 9 11 -2

13. Hellas Verona 9 8 3 0 5 12 15 -3

14. Como 9 8 2 3 3 11 15 -4

15. Cagliari 9 8 2 3 3 8 13 -5

16. Monza 7 8 1 4 3 8 9 -1

17. Parma 7 8 1 4 3 11 13 -2

18. Genoa 6 8 1 3 4 7 17 -10

19. Lecce 5 8 1 2 5 3 18 -15

20. Unione Venezia 4 8 1 1 6 5 14 -9

bds-bur-dam/pm/dr/aam/mvv

© Agence France-Presse