Índices da China recuam após 4 sessões em alta com cautela por eleição dos EUA

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em queda nesta quinta-feira, com as ações chinesas interrompendo uma sequência de quatro sessões consecutivas de ganhos, uma vez que investidores demonstraram cautela ao avaliar o impacto potencial da eleição presidencial dos Estados Unidos.

As apostas crescentes de uma possível vitória do ex-presidente Donald Trump e as ameaças do republicano de tarifas mais altas diminuíram o apetite por risco do mercado, disseram investidores e analistas.

"Nos mercados de apostas, a diferença entre Trump e (Kamala) Harris se ampliou acentuadamente em favor de Trump", disse Christopher Wong, estrategista de câmbio do OCBC Bank.

"E isso traz de volta as preocupações com tarifas, inflação e temores fiscais... Um resultado favorável a Trump pode levar a um aumento das tensões comerciais entre os EUA e a China e deve injetar alguma incerteza nos mercados."

No fechamento, o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,68%, enquanto o índice CSI300 recuou 1,12%. Ambos os índices interromperam uma sequência de quatro dias em alta.

O subíndice do setor financeiro caiu 0,47%, o setor de bens de consumo básicos perdeu 1,51%, o índice do setor imobiliário recuou 1,95% e o subíndice do setor de saúde teve queda de 1,37%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,3%.

Ações de tecnologia estiveram entre as maiores perdas em Hong Kong, com o índice Hang Seng Tech caindo 2,64%.

A disputa tecnológica entre EUA e China deve esquentar, independentemente de Trump ou Kamala vencerem a eleição de 5 de novembro, sendo provável que a democrata apresente novas regras específicas para inclinar a batalha a favor dos EUA, enquanto Trump deve ter uma abordagem mais abrangente.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,1%, a 38.143 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,30%, a 20.489 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,68%, a 3.280 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,12%, a 3.928 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,72%, a 2.581 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,61%, a 23.192 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,12%, a 3.604 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,12%, a 8.206 pontos.

(Por redação de Xangai)