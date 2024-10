Importação de trigo terá processo simplificado em dezembro, diz secretário

Foz do Iguaçu, 24 - O secretário adjunto da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Allan Rogério de Alvarenga, anunciou que o processo simplificado para importação de trigo, hoje adotado para cereal argentino, será adotado no País a partir de 1º de dezembro. "O gerenciamento de risco que foi feito para trigo argentino em projeto piloto no Porto de Santos será adotado em nível nacional. A simplificação atende ao pleito do setor", disse Alvarenga na abertura do Congresso Internacional da Indústria do Trigo, realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo).Há um ano, os procedimentos alfandegários para a internalização de trigo proveniente do Mercosul foram alterados no Porto de Santos - principal entrada do produto no País. A partir da mudança, o cereal pode ir direto para o destino, sem passar pelos silos controlados pela Receita Federal. De acordo com a indústria, a maior celeridade no desembaraço aduaneiro do trigo diminui os custos da indústria com a espera de navios no porto. No projeto piloto de Santos, o tempo de descarga do cereal importado no complexo portuário caiu de 48 horas para 6 horas.*A jornalista viaja a convite da Abitrigo