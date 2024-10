Homem que usou camiseta 'antijudeu' no metrô de Paris é submetido a avaliação psiquiátrica

Um homem fotografado na segunda-feira no metrô de Paris, vestindo uma camiseta com a impressão "antijudeu", apresentou-se à polícia e foi submetido a uma avaliação psiquiátrica, informou o Ministério Público nesta quinta-feira (24). A foto foi divulgada terça-feira (22) nas redes sociais por Sandrine Sebbane, editora da rádio RCJ, voltada para a comunidade judia.

Segundo Sandrine Sebbane, o homem foi visto na tarde desta segunda-feira, por volta das 17h30, a bordo da linha 13 do metrô, na estação Saint-François-Xavier.

"A avaliação psiquiátrica não revelou anomalias, nem alteração ou abolição do discernimento" do suspeito, acrescentou o Ministério Público, que havia solicitado a avaliação.

O homem, nascido em 1996, apresentou-se a uma delegacia onde foi colocado sob custódia. A pedido do secretário de Segurança Pública, Laurent Nuñez, o Ministério Público de Paris abriu uma investigação por incitação ao ódio racial.

Segundo uma fonte próxima ao caso, o suspeito é apresentado por familiares como uma pessoa com deficiência intelectual.

A infração pode resultar em um ano de prisão

"Assim que fui informado sobre esses atos de caráter antissemita, dei instruções imediatas aos meus serviços para que o Ministério Público de Paris fosse acionado, o que resultou na abertura de uma investigação por incitação ao ódio racial", postou Laurent Nuñez na terça-feira em sua conta no X.

"A segurança regional dos transportes da prefeitura de polícia é responsável pelas investigações para identificar e prender o autor. Tolerância zero para os propagadores de ódio", acrescentou.

No início de agosto, o Ministério do Interior havia informado sobre 887 atos antissemitas registrados na França no primeiro semestre de 2024, quase três vezes mais do que no mesmo período de 2023.

(Com AFP)