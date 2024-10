Guillen: expectativas de inflação não devem ser comparadas historicamente, mas com a meta

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, defendeu nesta quinta-feira, 24, que não é possível comparar o nível das expectativas de inflação historicamente para concluir que elas caíram ao longo do tempo. As projeções do mercado, ele disse, devem sempre ser comparadas com a meta, de forma a medir a sua ancoragem.

"Comparar isso historicamente, quando houve uma mudança na meta, dá uma falsa evidência de que as expectativas de inflação estão baixas", ele afirmou, em um evento organizado pelo banco Citi, em Washington DC. "Para mim, está claro que a ancoragem é em relação à meta."

Respondendo a perguntas depois de uma apresentação, Guillen disse que a calibração da política monetária sempre envolve um trade-off entre fazer muito pouco ou fazer demais. Para evitar cair em qualquer um dos extremos, o BC olha diversas dimensões da economia, ele explicou.