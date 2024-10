Final da Copa do Brasil vai atrapalhar o Enem? Saiba o que secretários de educação pedem à CBF

Os secretários estaduais de educação vão pedir à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que mude a data ou o horário dos jogos das finais da Copa do Brasil para não atrapalhar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As duas partidas, entre Flamengo e Atlético-MG, estão marcadas para a tarde dos dias 3 e 10 novembro, justamente quando ocorrem as provas. O Enem terá a participação de 4,3 milhões de estudantes este ano.

A preocupação maior é com a possibilidade de um alto número de faltas e também com eventuais dificuldades para deslocamento dos alunos. "Reconhecemos a relevância tanto do Enem, quanto da final entre Flamengo e Atlético-MG, um dos maiores momentos do calendário esportivo nacional", diz a nota do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), divulgada nesta quinta-feira, 24. O ofício será enviado à CBF.

"Nos preocupa a ausência de estudantes na aplicação da prova, e em especial, o prejuízo maior aos estudantes de Belo Horizonte e Rio de Janeiro devido as aglomerações em decorrência dos jogos interferirem no deslocamento dos estudantes aos locais das provas", diz o vice-presidente do Consed e secretário do Mato Grosso do Sul, Helio Daher.

O Ministério da Educação (MEC) endossa o pedido dos secretários. "O Enem está organizado em todo o País para atender mais de 4 milhões de participantes. É uma gigantesca logística. A CBF pode ajustar o calendário", afirmou ao Estadão o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do MEC que realiza a prova, Manuel Palácios.

O fato de o Flamengo ter a maior torcida do Brasil preocupada secretários de todos os Estados. A nota diz ainda que o estudante pode "preferir terminar mais cedo a prova para ir ao jogo ou até mesmo optar por não participar do Enem". "Eles podem perder o foco ou se ausentar na prova", completa Daher.

A CBF realizou nesta quinta-feira o sorteio sobre o local dos jogos e a primeira parte da decisão será no Rio. O segundo jogo, dia 10, será em Belo Horizonte. A previsão é as partidas ocorram às 16 horas, em ambos os domingos.

O Enem terá os portões abertos às 12 horas. A prova vai até cerca de 19 horas. A prova é maior vestibular do País e seleciona alunos para todas as universidades federais, além de outras instituições públicas e particulares.

No Rio de Janeiro, são quase 300 mil jovens que se inscreveram para o Enem, segundo dados do Ministério da Educação (Minas). Em Minas, foram cerca de 400 mil. O Estado com mais participantes é São Paulo, com 645 mil alunos.