Exemplar de 'Tintim na América' é arrematado pelo equivalente a R$ 1 milhão

Um exemplar de "Tintim na América", com uma longa e muito pessoal dedicatória do cartunista Hergé, foi arrematado na quarta-feira em um leilão em Paris por 191.145 euros (cerca de 1 milhão de reais na cotação atual), incluindo comissões e despesas, anunciou a casa de leilões francesa Tajan nesta quinta (24).

Este exemplar de 1932, publicado pela editora Petit Vingtième, aparentemente é o único conhecido de sua tiragem com a menção "10e mille" (10 mil cópias).

Em 5 de dezembro de 1933, Hergé escreveu uma dedicatória muito pessoal a um de seus amigos e mentores, Charles Helsen, capelão dos escoteiros do Instituto São Bonifácio, em Bruxelas, onde Hergé estudou durante cinco anos.

"Para o senhor Abade Helsen, em memória dos bons anos passados sob sua direção, na descoberta da Aventura, na floresta de Soignes... os Alpes e os Pirineus... Tintim não é outro senão eu mesmo, que teria continuado por esse caminho até o fim...", escreveu o autor.

Essa raridade pertenceu a Felipe Ortiz Patiño, um colecionador discreto descendente de uma dinastia iniciada por seu bisavô boliviano Simón Iturri Patiño, o "rei do estanho", que fez fortuna em 1900 ao descobrir uma imensa jazida de estanho.

Ortiz Patiño se desfez dessa coleção, que começou há cerca de trinta anos, para se dedicar a outros interesses, como carros.

Dos 75 lotes, 48 foram arrematados, totalizando mais de 934 mil euros (aproximadamente 5,7 milhões de reais na cotação atual), informou a Tajan em um comunicado.

Um exemplar em perfeitas condições da edição original de 1931 de "Tintim no Congo", um dos poucos milhares impressos na época, foi vendido por 101.944 euros (628,5 mil). Está assinado por Hergé como "Tintim" e por sua noiva, Germaine, como "Snowy".

Um dos 500 exemplares da "tiragem de luxo" (para compradores que fizeram encomendas antecipadas) de "Tintim no País dos Sovietes", de 1930, foi vendido por 63.715 euros (392,8 mil reais).

Graças ao excepcional estado de conservação de suas edições originais, "The Crab with the Golden Claws" (1942) e "The Broken Ear" (1937) foram vendidos, respectivamente, por 45.874 euros (282,8 mil reais) e 44.600 euros (274,9 mil reais).

Tintim é o personagem de quadrinhos que mais bateu recordes em leilões, graças à sua fama mundial.

O recorde atual pertence ao desenho de um rascunho da capa de "The Blue Lotus", de 1936, nunca usado, que foi vendido em 2021 por 3,175 milhões de euros (aproximadamente 20 milhões de reais em valores da época).

A Tajan leiloará uma placa original em preto e branco de "The Mysterious Star", datada de 1941, em 6 de novembro.

Estima-se que ela seja arrematada entre 400 mil e 500 mil euros (entre 2,4 milhões e 3 milhões de reais na cotação atual).

