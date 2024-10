EXCLUSIVO-Medicamentos para perda de peso não reduziram custos de saúde em dois anos, mostram dados

Por Chad Terhune

(Reuters) - Medicamentos como o Wegovy podem reduzir sua cintura, mas não os custos médicos, de acordo com uma análise dos pedidos de reembolso de planos de saúde dos EUA compartilhada com a Reuters.

O custo anual total do tratamento de pacientes norte-americanos com obesidade dois anos após o início do uso do Wegovy da Novo Nordisk ou de medicamentos GLP-1 similares foi de 18.507 dólares, em média. Isso representa um aumento de 46% em relação ao custo médico anual médio de 12.695 dólares antes de tomar o medicamento, segundo dados fornecidos pela administradora de benefícios farmacêuticos Prime Therapeutics.

Os custos de um grupo de controle semelhante de pacientes que não tomavam os medicamentos aumentaram 14% no mesmo período.

Entre os pacientes com GLP-1, os custos dos medicamentos prescritos foram responsáveis pela maior parte do aumento dos gastos, mas os custos médicos também subiram no período de dois anos.

Durante o período de dois anos, a análise não encontrou "nenhuma redução nos eventos médicos relacionados à obesidade", como ataques cardíacos, derrames e diagnósticos de diabetes tipo 2, ou uso de medicamentos prescritos para hipertensão e colesterol alto, em comparação com o grupo de controle.

A Novo e a rival Eli Lilly, que fabrica o medicamento para perda de peso GLP-1 Zepbound, obtiveram bilhões de dólares em lucros desde que seus novos medicamentos chegaram ao mercado dos EUA, sendo que apenas uma fração dos cerca de 100 milhões de pacientes com obesidade os utilizou.

Eles afirmam que o uso de seus medicamentos trará economia para a sociedade ao aliviar muitos problemas de saúde relacionados ao excesso de peso.

No entanto, muitos empregadores e autoridades de saúde do governo dos EUA continuam cautelosos quanto à inclusão de cobertura para esses medicamentos altamente eficazes, mas caros, devido ao investimento inicial significativo e à incerteza sobre qualquer economia futura.

"O impacto orçamentário aqui é assustador para muitos governos e entidades privadas", disse Ben Ippolito, economista do American Enterprise Institute. "O que torna esses medicamentos diferentes é o tamanho da demanda potencial."

Alguns analistas afirmam que o mercado de medicamentos para perda de peso pode chegar a 150 bilhões de dólares por ano na próxima década.

"Sabemos que o tratamento da obesidade está ligado a melhores resultados médicos, mesmo que os burocratas não tenham descoberto como contabilizar essas economias", disse a Novo Nordisk em um comunicado. A Lilly não respondeu a um pedido de comentário.

(Reportagem de Chad Terhune)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS ES