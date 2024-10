EUA e Catar anunciam novas negociações para trégua em Gaza

Estados Unidos e Catar anunciaram, nesta quinta-feira (24), que serão retomadas as negociações indiretas para um cessar-fogo entre o Hamas e Israel em Gaza, durante uma visita do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, a Doha.

"Falamos sobre as opções para aproveitar este momento e sobre os próximos passos para fazer o processo avançar, e acredito que nossos negociadores se reunirão nos próximos dias", disse Blinken em Doha.

Ao lado do primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, Blinken afirmou que ambos procuram um plano "para que Israel possa retirar-se [de Gaza], para que o Hamas não possa se reconstituir e para que o povo palestino possa reconstruir as suas vidas e reconstruir o seu futuro".

Al Thani disse, por sua vez, que "uma equipe de negociadores americanos viajará para Doha junto com uma equipe de negociadores israelenses e discutirá como conseguir um avanço nessas negociações".

O primeiro-ministro do Catar afirmou que "retomou o contato" com representantes do gabinete político do Hamas, com sede em Doha, após a morte do seu líder Yahya Sinwar em um bombardeio israelense em 16 de outubro.

O Catar é, ao lado dos Estados Unidos e do Egito, um dos países mediadores na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

O conflito começou com o ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Até o momento, apenas um cessar-fogo de uma semana foi alcançado em novembro de 2023, durante o qual o Hamas libertou 105 reféns israelenses sequestrados em 7 de outubro, em troca de 240 prisioneiros palestinos que estavam detidos em Israel.

Mas a morte de Sinwar reavivou a esperança de que as negociações serão retomadas. O líder do Hamas era considerado um obstáculo nas negociações.

Blinken também anunciou outros 135 milhões de dólares (770 milhões de reais) em ajuda aos palestinos.

"Hoje, anunciamos 135 milhões de dólares adicionais em ajuda humanitária, água, saneamento e saúde interna para os palestinos em Gaza e na Cisjordânia, assim como da região", disse Blinken no Catar.

Com a nova ajuda, o auxílio prestado por Washington alcança 1,2 bilhão de dólares (6,85 bilhões de reais) desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, acrescentou.

