EUA autoriza mina de lítio em habitat de flor única no mundo

O governo dos Estados Unidos autorizou a construção de uma mina de lítio no deserto de Nevada, habitat de uma flor única no mundo, anunciou nesta quinta-feira a empresa australiana Ioneer.

A empresa "recebeu permissão federal" para sua mina, na jazida de Rhyolite Ridge. "Essa permissão nos autoriza a iniciar a construção em 2025", informou seu CEO, Bernard Rowe. A extração de lítio deve começar em 2028.

Segundo a Ioneer, o projeto pretende quadruplicar a produção americana do mineral, fundamental para a revolução das energias renováveis. As operações na Rhyolite Ridge vão produzir lítio suficiente para fornecer baterias para mais de 370 mil veículos elétricos por ano, ressaltou a empresa, que vai criar 500 vagas de trabalho nessa construção nos próximos anos e mais 350 empregos durante as décadas de extração.

"Existem poucas jazidas no mundo tão impactantes quanto a Rhyolite Ridge", disse o presidente executivo da Ioneer, James Calaway, ao anunciar a licença emitida hoje pelo Escritório de Gestão de Terras.

O anúncio é feito semanas antes das eleições presidenciais americanas, e representa uma boa notícia para o estado-chave de Nevada, onde o índice de desemprego é bem maior do que a média nacional.

O projeto da mina, no entanto, não está isento de polêmica, pois a região é lar de uma flor única no mundo chamada "trigo sarraceno de Tiehm", que consta da lista de espécies ameaçadas nos Estados Unidos. Existem apenas cerca de 20.000 exemplares dessa flor, que crescem em poucos lugares.

A Ioneer prometeu proteger a planta. Já gastou US$ 2,5 milhões em pesquisas e planeja instalar cortinas contra poeira, para bloquear as nuvens de terra levantadas pelos caminhões que vão trabalhar na extração. Também ressaltou que sua pesquisa mostra que a flor cresce bem em estufas.

