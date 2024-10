Etile Carpenè, 'pai do Prosecco', morre na Itália aos 80 anos

VENEZA, 24 OUT (ANSA) - Morreu na última quarta-feira (23), aos 80 anos, o italiano Etile Carpenè, considerado o "pai do Prosecco", espumante preparado por vinícolas da região do Vêneto.

O falecimento, anunciado pela empresa Carpenè Malvolti, ocorreu na cidade de Conegliano, província de Treviso, localidade onde a família inaugurou a produção do vinho espumante das colinas de Conegliano e Valdobbiadene.

Carpenè dedicou sua vida à pesquisa e à cultura enológica, inspirando gerações de estudantes e profissionais com a mesma paixão e empenho na promoção das excelências do território.

O enólogo, que representou a quarta geração da Carpenè Malvolti, estudou no exterior antes de assumir os negócios da família. Foi na presidência da empresa que ele levou o nome do Prosecco à fama mundial, ao ampliar a distribuição e investir em campanhas publicitárias na televisão e na imprensa.

"Com Etile Carpenè, perde-se uma das maiores referências da enologia vêneta: sua empresa, pioneira em produzir o Prosecco espumante nas colinas de Conegliano e Valdobbiadene, é hoje a mais antiga casa de espumantes italiana. Isso graças a sua visão empreendedora visionária, a valores divididos com sua família e ao amor à terra onde decidiu fazer crescer a histórica vinícola", afirmou o governador do Vêneto, Luca Zaia. (ANSA).

