Espanha prende 4 torcedores por racismo contra Vini Júnior

MADRID, 24 OUT (ANSA) - A polícia da Espanha prendeu nesta quinta-feira (24) quatro torcedores do Atlético de Madrid suspeitos de organizar uma "campanha de ódio" contra o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, na véspera do clássico entre os times em 29 de setembro.

A prisão foi pedida por LaLiga, entidade responsável pelo campeonato espanhol e que denunciou mensagens contra o atacante por seu conteúdo de "ódio que instiga atos racistas e opressivos", segundo comunicado da polícia espanhola.

"Eles incitavam os torcedores através das redes sociais para que comparecessem ao estádio e proferissem insultos com conotações racistas", diz a nota.

Os organizadores da campanha pediram para os torcedores usarem máscaras a fim de dificultar a identificação no momento dos ataques verbais. Eles responderão por incitação ao ódio, mas outros suspeitos ainda podem ser presos.

A partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid no estádio Metropolitano terminou em 1 a 1 e foi suspensa por mais de 20 minutos devido a coros racistas e também ao lançamentos de objetos no campo contra o goleiro merengue Thibaut Courtois.

(ANSA).

