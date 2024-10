Distribuidores esperam alta de 5% em vendas de aços planos em outubro, diz Inda

SÃO PAULO (Reuters) - Os distribuidores de aços planos do Brasil filiados ao Inda, entidade que representa o setor, devem elevar suas vendas em volume em 5% neste mês em relação ao forte desempenho de setembro, afirmou nesta quinta-feira o presidente da entidade, Carlos Loureiro, nesta quinta-feira.

A expectativa do Inda é que as vendas dos distribuidores em outubro somem 343,5 mil toneladas, após 327,1 mil em setembro.

"O mercado (de aço plano no Brasil) está muito firme. As usinas estão com as carteira lotadas e não há falta de pedidos", disse Loureiro, em entrevista a jornalistas.

"O que elas (usinas) reclamam muito é que estão com problemas de rentabilidade com os preços atuais. Com o dólar a 5,70 (reais) está muito difícil para as usinas conseguirem resultados", afirmou o executivo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)