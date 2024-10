Datafolha em SP: Nunes tem 49% e Boulos, 35% das intenções de voto no 2º turno

A três dias do segundo turno das eleições municipais em São Paulo, o novo levantamento divulgado pelo Datafolha nesta quinta-feira, 24, segue apontando o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) à frente da disputa, com 49% das intenções de voto. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 35% das menções.

Segundo o levantamento, 14% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto caso o pleito fosse hoje. Outros 2% não sabem em quem votar. Os números aparecem no cenário estimulado, em que os nomes da dupla são apresentados para os entrevistados.

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 22 e 24 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-07600/2024.

Os últimos resultados do instituto, divulgados há uma semana, apontavam Nunes com 51% das menções, e Boulos com 33%. Comparados com a semana anterior, do dia 10, o atual prefeito havia caído quatro pontos, enquanto o psolista permaneceu com a mesma pontuação. Os brancos e nulos, eram 14% - quatro pontos a mais que na quinta-feira anterior. Entre as duas pesquisas, fortes chuvas na noite de sexta-feira, 11, provocaram um apagão que deixou 3,1 milhões imóveis sem luz na capital paulista e pautou as campanhas.

Agora a diferença entre os dois diminuiu de 18 para 14 pontos porcentuais. Em um cenário somente com os votos válidos, ou seja, descartando brancos, nulos e indecisos, Nunes tem 58% e Boulos, 42% das intenções de voto.

Cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não são informados sobre quem está concorrendo, a diferença entre eles é de 10 pontos porcentuais, com Nunes recebendo 40% das menções, e Boulos, 30%. Nesse cenário, 10% estão indecisos sobre em quem votar, e 12% afirmaram que votam em branco ou anulam o voto.

Os números são praticamente os mesmos do último levantamento, quando o prefeito tinha 41% e Boulos, os mesmos 30%. Indecisos eram 12% e brancos e nulos 10%.