Copa do Brasil: Atlético-MG decidirá título em casa contra o Flamengo

"Jogar na frente da torcida ou não, é claro que muda. Muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem sempre que tentar é ser o mais frio possível nessa decisão, poder desfrutar dessa decisão, e que a emoção não tome conta da razão. Então, esse é meu objetivo com os jogadores, deixa-lo o melhor possível em forma física e mental, para eles fazerem um grande jogo e quem sabe levar esse troféu para a Gávea", disse o treinador, que assumiu o comando do time carioca há menos de um mês.

Presente no sorteio realizado na tarde desta quinta-feira (24), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico rubro-negro Filipe Luís admitiu que o time terá outra postura em campo, sabendo que o título será definido fora de casa.

Disputar o título da Copa do Brasil fora de casa não será novidade para o Flamengo. O time chegou a 10 finais, metade delas como visitante. Sai campeão em 2006, no Maracanã, contra o Vasco, e também há 34 anos, contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada. O time carioca foi campeão também nas edições de 2013 e 2022.

Já o Galo fará decisão inédita da Copa do Brasil na Arena MRV. O time mineiro levantou a taça em 2021, na Arena da Baixada (casa do Athletico-PR), em 2016 na Arena do Grêmio, e em 2014 no Estádio do Mineirão (casa do Cruzeiro).

Satisfeito com o resultado do sorteio, o argentino Rodrigo Battaglia, volante do Galo, falou da sua expectativa de decidir diante da torcida atleticana.