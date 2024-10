Confrontos entre autoridades e supostos criminosos deixam 16 mortos no México

Enfrentamentos registrados nesta quinta-feira (24) em uma localidade do estado de Guerrero, no sul do México, deixaram 16 mortos, entre eles 14 supostos delinquentes, informou a Secretaria da Defesa Nacional (Sedena).

Em um primeiro confronto armado no município de Técpan de Galeana, que envolveu policiais, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas.

Posteriormente, membros do Exército e da Guarda Nacional entraram em confronto com um grupo criminoso que havia atacado anteriormente uma base militar na mesma área, matando 14 bandidos, detalha um comunicado.

Os confrontos em Técpan de Galeana acontecem no mesmo dia que um carro-bomba explodiu em frente à sede da Secretaria de Segurança do município de Acámbaro, no estado de Guanajuato (centro), causando ferimentos em três policiais, uma das quais está em estado grave.

Uma segunda explosão foi registrada mais tarde na localidade próxima de Jerécuaro, também em Guanajuato, e provocou danos materiais em imóveis nas cercanias.

As informações oficiais não detalharam quais grupos armados estão envolvidos nos incidentes de Guerrero e Guanajuato, onde há ampla presença de organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico, à extorsão e outros crimes.

