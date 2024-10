Comissão de Ética rebate ex-diretor e diz que não liberou atuar com governo

A Comissão de Ética da Presidência afirmou que sua decisão em liberar o ex-diretor da Conab envolvido com o escândalo do leilão de arroz a trabalhar na iniciativa privada não traz riscos ao interesse público e reiterou que ele não pode negociar com o governo.

O leilão foi cancelado por suspeita de irregularidades. Ele iria ocorrer após as perdas na safra com as enchentes no Rio Grande do Sul. O caso resultou na demissão de Thiago José dos Santos, então diretor-executivo de Operações e Abastecimento da Conab.

A Comissão de Ética entrou em ação porque ele recebeu a oferta de trabalho de uma empresa que negocia com o governo. O pedido de autorização para ocupar o cargo foi aceito por unanimidade pelo colegiado, que não viu conflito de interesses. A permissão foi revelada pelo UOL na terça-feira (22).

Foram impostas as seguintes condições a Santos:

Não intermediar interesses privados juntos à Conab pelo prazo de seis meses;

Não atuar em processos, contratos e licitações de que tenha participado quando era diretor da Conab.

Em nota enviada ao UOL, a Comissão de Ética alega que estes dispositivos são suficientes para proteger o interesse público. O presidente do colegiado, Manoel Caetano Ferreira Filho, acrescenta que o não cumprimento das cláusulas pode resultar em processo de apuração ética.

Contudo em nenhum momento é mencionado como a fiscalização será feita. Entre as tarefas previstas na oferta de emprego da Rovaris Armazéns Gerais Ltda., está participação do ex-diretor da Conab em negociações com o governo federal.

A nota enviada ao UOL pela Comissão de Ética não trata do assunto. Ela se limita a informar que a Conab foi consultada e não impôs objeção porque não haveria potencial de prejuízo ao interesse público. A afirmação bastou para autorizar a aceitação da proposta de emprego.

O ex-diretor da Conab declarou ao UOL que agora tem "carta branca". Santos ressaltou que a permissão da Comissão de Ética autoriza até mesmo participar de leilões de arroz.

Cancelamento do leilão

Indícios de irregularidades. A principal polêmica do leilão foi uma loja de queijos ter arrematado um contrato de R$ 736 milhões. Dias antes do pregão, ela alterou seu capital social de R$ 80 mil para R$ 5 milhões.

Outra questão envolveu o então secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, exonerado após o episódio. Seu ex-assessor parlamentar, o advogado Robson Luiz de Almeida França, é dono da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso (BMT) e da Foco Corretora de Grãos, que intermediaram a venda de 44% de arroz no leilão.

A CEP (Comissão de Ética Pública) decidiu pela inexistência de conflito de interesses capaz de gerar prejuízos ao interesse coletivo autorizando o consulente (Thiago José) a atuar na empresa.

Trecho da nota da Comissão de Ética