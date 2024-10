Comício de Kamala com Springsteen e Obama na Geórgia atrai 20.000 pessoas

Por Jarrett Renshaw e Nandita Bose

CLARKSTON, Geórgia (Reuters) - Milhares de pessoas se reuniram nesta quinta-feira para ouvir a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, no Estado da Geórgia, em um comício repleto de estrelas com a lenda do rock Bruce Springsteen, o artista Tyler Perry e o ex-presidente Barack Obama.

Antes do discurso de Kamala, o diretor de cinema Spike Lee alertou a multidão que ocupava o James R. Hallford Stadium para que não seja "enganada" e induzida a votar em Donald Trump, enquanto Springsteen cantou os lamentos melancólicos "The Promised Land" e "Land of Hope and Dreams".

"Donald Trump está concorrendo para ser um tirano americano. Ele não entende este país, sua história ou o que significa ser americano", disse Springsteen, enquanto incentivava a multidão a votar em Kamala.

Cerca de 20.000 pessoas estavam presentes, segundo a campanha de Kamala, número que se confirmado irá marcar seu maior comício político até o momento, superando os 17.000 atraídos por Kamala em Greensboro, Carolina do Norte, no início de setembro.

Essa é a mais recente tentativa da campanha de Kamala de capitalizar o apoio de estrelas do cinema e da música para reunir eleitores nos últimos dias de uma corrida eleitoral acirrada contra o rival republicano Donald Trump.

Na sexta-feira, ela estará com Beyoncé em Houston, Texas.

A campanha de Kamala começou com um grande salto nas pesquisas após o presidente Joe Biden desistir da disputa no final de julho. Sua liderança, no entanto, diminuiu nas pesquisas nacionais e evaporou nos Estados que decidirão a eleição nos EUA.

Os endossos de celebridades conferem prestígio cultural aos candidatos e normalmente ajudam as campanhas a arrecadar dinheiro, reunir multidões em comícios e gerar entusiasmo nas mídias sociais.

Tanto para a campanha de Kamala quanto para a de Trump, esses comícios fazem parte da campanha de mobilização dos eleitores antes do dia da eleição, em 5 de novembro.

O comício desta quinta-feira também marcará a primeira vez que Kamala e Obama farão campanha juntos. Harris também está deve aparecer com Michelle Obama no sábado em Michigan, um dos sete Estados decisivos nas eleições norte-americanas.

(Reportagem de Jarrett Renshaw e Nandita Bose)