SP entra em estado de atenção após chuva forte; milhares estão sem luz

A cidade de São Paulo decretou, na noite desta quinta-feira (24), o estado de atenção para alagamentos, segundo informação divulgada pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão da prefeitura responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas. Até às 21h, pelo menos 36 mil imóveis permaneciam sem energia elétrica na capital.

O que aconteceu

Chuva forte atinge todas as regiões da capital paulista. O alerta foi emitido para as zonas norte, sul, leste, oeste e a região central. As marginais Pinheiro e Tietê também entram no aviso.

Chuva se intensificou nas cidades próximas a Grande São Paulo. O volume que cai na região é considerado de nível moderado. Na cidade de São Paulo, a precipitação ocorre de forma moderada e generalizada. Durante a noite o tempo segue instável e na ocasião da chuva pode ocorrer rajadas de vento e descargas elétricas.

Às 21h, Enel contabilizava 52.414 imóveis sem energia elétrica em sua área de concessão. Desses, 36.662 são clientes apenas da capital paulista. A distribuidora disse ter mobilizado 2,5 mil profissionais de campo a partir desta quinta para atender eventuais ocorrências.

Tempo instável causa estrago no interior

Rajadas de vento fizeram o teto do Centro de Exposições de Avaré (SP) ceder. Imagens mostram que as colunas de ferro que servem de apoio para a estrutura ficaram retorcidas, e o teto do galpão acabou desabando. Não foram registradas vítimas na ocorrência.

Fortes ventos destruíram a cobertura de um posto de combustível em Gabriel Monteiro (SP). Foram registradas, ao todo, quedas de 15 árvores em vias públicas da cidade.

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo para tempestades no Estado. A mancha do aviso, que começou ao meio-dia, deve valer até as 10h de sexta. A previsão é de acumulados de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia; bem como ventos intensos que podem atingir 100 km/h, além de queda de granizo.

Cuidados em áreas de alagamento

O CGE pede às pessoas para seguirem algumas orientações, que podem minimizar o caso em momentos de alagamentos. São eles.

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

