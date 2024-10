Chefe do Mossad israelense irá a Doha no domingo para discutir libertação de reféns em Gaza

O chefe do serviço de inteligência externa israelense (Mossad) viajará a Doha neste domingo (27) para tentar buscar um acordo sobre a libertação dos reféns detidos pelo Hamas em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro israelense em um comunicado nesta quinta-feira (24).

"Por ordem do primeiro-ministro [Benjamin] Netanyahu, o chefe do Mossad, David Barnea, partirá neste domingo para se encontrar em Doha com o chefe da CIA, Bill Burns, e com o primeiro-ministro do Catar", afirma o documento.

"As partes discutirão as diversas opções para retomar as negociações com vistas à libertação dos reféns cativos do Hamas após os últimos acontecimentos", acrescentou.

ds-ami-jd/ami/js/mb/aa/dd

© Agence France-Presse