Casal e bebê morreram em incêndio causado por produto tóxico, diz polícia

A Polícia Civil de Goiás concluiu que um solvente altamente tóxico comprado pelo internet foi o que provocou o incêndio que matou um casal, um bebê e um cachorro em um apartamento em Valparaíso de Goiás, em agosto passado.

O que aconteceu

Graciane Rosa, 35, o marido dela, Luiz Evaldo, 28, e o filho do casal, um bebê de 19 dias, morreram após caírem do apartamento em chamas. O fogo foi provocado por um solvente adquirido pela vítima para impermeabilizar o sofá da casa, segundo informações divulgadas pela PCGO. Na ocasião, um cachorro do casal também morreu e a mãe de Graciane ficou ferida.

Solvente comprado por Graciane, além de tóxico, é inflamável e inodoro, ou seja, não possui cheiro, segundo o major Maurílio Correa. "É um produto mais pesado que o ar, que se concentra nas partes baixas, além de ser inflamável e tóxico. De modo que, quando houve o acúmulo e a fagulha, ocorreu, de fato, o flashover que gerou a explosão e o incêndio".

Impermeabilização no sofá com o solvente tóxico e inflamável foi feito por um amigo do casal. Conforme a investigação, o homem que aplicou o produto não tinha habilitação para prestar esse tipo de serviço e foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como o homem não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Produto que causou a explosão deve ser usado "exclusivamente por profissionais qualificados" e em ambientes abertos. Ainda segundo o major Maurílio, ele não deve ser vendido "de forma arbitrária" online.

Relembre o caso

O casal, um bebê e um cachorro morreram na queda. O incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial. Conforme a investigação, a mulher estava com o filho, se desequilibrou com a explosão e caiu, e seu marido despencou ao tentar segurá-la.

Imagens do apartamento mostram a destruição. É possível ver que todos os cômodos foram atingidos e a estrutura da casa aparece inteiramente carbonizada.

Não sobrou nenhum móvel. Objetos aparecem empilhados em ruínas e destroços no chão, enquanto as paredes estão descascadas e pretas.