Para café, chá ou chocolate: veja por que esta prensa francesa faz sucesso

Ter uma prensa francesa em casa permite apreciar um café mais encorpado, feito de forma manual e sem precisar ir até uma cafeteria. Para completar, o produto ainda vai além, sendo possível preparar chá e chocolate.

E um dos modelos de prensa francesa que têm feito sucesso entre consumidores é da marca Hamilton Beach, que custa a partir de R$ 144,90. Conheça os detalhes dessa cafeteira a seguir.

O que a Hamilton Beach diz sobre esse produto

Permite preparar café, chá (infusão em folhas ou saquinhos) e chocolate;

Pode ser usada para espumar bebidas quentes ou frias;

Tem função autolimpante;

Dimensões: 26,6 cm, 14,7 cm e 23,1 cm.

O preparo é manual, sem eletricidade e uso de filtros;

Vem com uma jarra de um litro com marca dos níveis de água.

O que diz quem comprou essa prensa francesa

Na Amazon, o produto tem a avaliação média de 4,7 (sendo cinco a máxima). Confira alguns comentários de compradores:

Amei essa aquisição. O café fica muito mais encorpado e saboroso. A diferença entre o café de prensa francesa e do filtro é bem nítida. O material dessa prensa é muito bom. É fácil de lavar e manusear.

Damares Costa

Desde que comprei, passei a utilizá-las todos os dias e abandonei os filtros de papel. A cafeteira é leve, prática e muito fácil de lavar. Acho útil salientar que a prensa francesa não funciona com café em pó comum.

Marcos

A cafeteira lhe proporciona um café digno das melhores cafeterias. Café da mãe, da vovó.

Haiane

Pontos de atenção

O produto é criticado por alguns consumidores principalmente devido a pontos como a baixa durabilidade e falta de resistência.

O material é um plástico bem fuleiro. Existem opções com preço mais em conta e com material mais resistente. Comprei pela capacidade (1 litro), mas, pela marca, esperava algo mais robusto.

Brayan César Cordeiro

Necessita de café moído em espessura grossa. A cafeteira é linda e enorme, ideal para a família ou para quem bebe bastante café. Se pretende fazer pequenas doses, recomendo um modelo menor. (...) O vácuo criado pelo calor deixa a tampa um tanto 'pesada' para virar a parte vazada (peneira) da tampa para frente na hora de servir. Poderia ter uma borda um pouco mais espessa para facilitar nesse modelo.

Sandrini

Fiquei muito decepcionado com a durabilidade do produto. Não sei se pelo calor, mas, depois de três meses, o copo ficou meio quebradiço e está rachado em algumas partes, sem de fato ter uma pancada física que justificasse. Me passou a sensação de ser muito mais durável quando chegou aqui em casa.

João

