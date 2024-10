Bolsas da Europa sobem em reação a balanços positivos; Renault salta mais de 6% em Paris

Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/10/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores reagem a balanços positivos de grandes empresas da região e avaliam dados de atividade (PMIs) preliminares da zona do euro.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 pontos avançava 0,59%, a 521,92 pontos.

Da temporada de balanços, destaque para a Renault, que agradou com a receita do terceiro trimestre, embora tenha vendido menos veículos no período. Em Paris, no horário acima, a ação da montadora francesa saltava 6,5%.

Já em Londres, o banco britânico Barclays subia 3,9% e a multinacional anglo-holandesa Unilever tinha alta de 3,5%, também na esteira de bons resultados trimestrais.

A prévia de PMIs da zona do euro veio mista, mas levou o euro às máximas do dia. O PMI composto do bloco subiu marginalmente em outubro, a 49,7, graças ao bom desempenho do setor industrial, uma vez que o de serviços mostrou uma queda inesperada. Apenas na Alemanha, os PMIs vieram acima das expectativas. No Reino Unido, por outro lado, ficaram bem abaixo do previsto, pesando na libra.

No fim da manhã, será divulgado levantamento preliminar dos PMIs dos EUA.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,62%, a de Paris avançava 0,65% e a de Frankfurt ganhava 0,51%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,55%, 0,16% e 0,17%, respectivamente.

