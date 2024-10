Bolsa cai com dados de inflação e escalada do dólar

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu nesta quinta-feira (24) em leve queda de 0,07%, com o Ibovespa indo a 129.140 pontos.

O dólar tem alta de 0,40%, indo a R$ 5,715. O dólar turismo ia a R$ 5,92.

Com queda nesta semana de 0,97%, segundo a Economatica, o Ibovespa não tem muitos fatores que ajudem o índice a reverter as perdas acumuladas desde segunda-feira (21). Investidores também estão à espera do balanço da Vale (VALE3) que sai depois do fechamento do mercado.

O que está acontecendo?

A Bolsa de Valores só tem noticias ruins para repercutir nesta quinta. A primeira é a prévia da inflação. O dado oficial saltou 0,54% em outubro, ante alta de 0,13% em setembro, mostram dados divulgados nesta quinta-feira (24) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). As expectativas sinalizavam para uma alta de 0,5%.

A desvalorização do real diante de uma economia americana mais forte que o esperado é um dos fatores que elevou a inflação aqui. É o que diz Antônio Ricciardi, da GO Associados. O dólar subindo eleva os preços aqui. E, segundo ele, fatores como a são no Oriente Médio (que tende a aumentar o preço do petróleo) só colocam mais fogo na fogueira do câmbio.

Empregos nos EUA

A segunda notícia ruim: os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram para 227 mil na semana. O total de desempregados segurados subiu para 1,897 milhão na semana encerrada em 12 de outubro. É o maior nível desde novembro de 2021. "Esses indicadores reforçam o cenário de que a economia dos Estados Unidos continua em um ritmo mais forte que o desejado", diz André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online.

Isso colabora para que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) faça cortes mais leves nos juros. "Um corte mais gradual nos juros americanos provavelmente contribuirá para manter o dólar em patamares elevados em comparação com os níveis observados algumas semanas atrás", diz Galhardo.

FMI e risco fiscal

A terceira notícia ruim é a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de que o Brasil só deva ter superávit primário a partir de 2027. O peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve saltar mais de 10 pontos porcentuais durante o governo Lula 3, segundo as projeções.