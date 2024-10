Avião realiza pouso de emergência no aeroporto do Galeão, no Rio

Um Boeing 767-424 (ER), da United Airlines, declarou emergência e pousou pouco após decolar do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (24).

O que aconteceu

O voo UA3884 saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo às 11h37. A informação é do portal Flightradar24, que rastreia voos no mundo inteiro. Pouco tempo após decolar, a aeronave informou o código 7700 que, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação), indica que a aeronave está ameaçada por um perigo grave e iminente e que necessita de ajuda imediata.

O piloto ficou dando voltas até que pudesse aterrissar. Ele ficou aproximadamente uma hora voando até pousar no Galeão.

Em nota, a United Airlines informou ao UOL que a aeronave estava sendo transportada para São Paulo sem passageiros. Eles informaram ainda que o avião precisou pousar para resolver um problema técnico, o que foi feito em segurança. O RioGaleão apenas confirmou o pouso de emergência.

O UOL procurou o Comando da Aeronáutica, responsável pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Se houver retorno, o texto será atualizado.