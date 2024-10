Atividade empresarial dos EUA acelera em outubro; pressões sobre preços diminuem

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos aumentou em outubro em meio à demanda forte, e as empresas elevaram os preços de bens e serviços no ritmo mais lento em quase quatro anos e meio, indicando que a economia começou o quarto trimestre em boa forma.

A S&P Global informou nesta quinta-feira que o seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto dos EUA, que acompanha os setores industrial e de serviços, subiu para 54,3 neste mês, em comparação com uma leitura final de 54,0 em setembro. Leitura acima de 50 indica expansão no setor privado. Os dados de vendas no varejo sugerem que o crescimento econômico ganhou mais velocidade no terceiro trimestre.

"Em outubro, a atividade empresarial continuou a crescer em um ritmo encorajadoramente sólido, sustentando a recuperação econômica registrada no ano até o momento no quarto trimestre", disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global Market Intelligence.

A medida da pesquisa dos preços médios cobrados pelas empresas por bens e serviços caiu para 51,6, a leitura mais baixa desde maio de 2020, de 54,6 em setembro. Consumidores preocupados com a inflação têm resistido aos preços mais altos negociando e comprando produtos substitutos mais baratos.

Economistas esperam que a inflação continue caindo para a meta de 2% do Fed. No mês passado, o banco central dos EUA iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário com um corte excepcionalmente grande de 0,5 ponto percentual em sua taxa de juros, reduzindo-a para a faixa de 4,75% a 5,00%, em meio aos crescentes temores sobre o mercado de trabalho.

O PMI preliminar de manufatura subiu de 47,3 no mês passado para 47,8. Economistas consultados pela Reuters previam leitura de 47,5.

O PMI de serviços subiu para 55,3, de 55,2 em setembro, superando as expectativas dos economistas de uma leitura de 55,0.

(Reportagem de Lucia Mutikani)