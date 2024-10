Aprosoja: plantio de soja em MS atinge 32% da área estimada para a safra 2024/25

São Paulo, 24 - O plantio da safra de soja 2024/25 em Mato Grosso do Sul alcançava em 18 de outubro 32% da área estimada, conforme dados do Projeto Siga-MS, da Aprosoja/MS. No mesmo período do ano anterior, o porcentual era de 21,9%. Aproximadamente 1,4 milhão de hectares já foram semeados no Estado.A região sul do Estado lidera o plantio com 39,7% da área prevista já semeada. Na região central, o porcentual é de 20,7%, e na região norte, de 17,2%. Entre os municípios com trabalhos mais adiantados estão Laguna Carapã, que já plantou 70% da área, seguido por Sete Quedas, Amambai, Aral Moreira e Coronel Sapucaia, com 65%.Para a safra 2024/2025, a área total plantada com soja em Mato Grosso do Sul deve ser 6,8% maior em relação à safra anterior, totalizando 4,501 milhões de hectares. A produção esperada é de 13,977 milhões de toneladas, com uma produtividade média projetada de 51,7 sacas por hectare. Na safra anterior, a produção foi de 8,457 milhões de toneladas.Segundo a Aprosoja local, o clima tem favorecido o andamento do plantio. Chuvas recentes registradas em Paranaíba (68 mm) e São Gabriel do Oeste (67,8 mm) ajudaram no desenvolvimento das lavouras. A previsão para os próximos dias indica a chegada de uma frente fria, que deve trazer mais chuvas nas regiões centro-leste e nordeste do Estado.As lavouras em Mato Grosso do Sul apresentam, em sua grande parte, boas condições de desenvolvimento, com 96% a 100% das áreas nas regiões norte, nordeste e oeste classificadas como boas, enquanto as regiões sul-fronteira, centro e sul registram entre 80% e 94% das lavouras em boas condições, com até 1% dessas áreas apresentando problemas.Em relação às vendas antecipadas, até 21 de outubro 26,5% da safra 2024/2025 já havia sido comercializada. No mesmo período do ano passado, o índice de vendas antecipadas era de 17,8%, representando um avanço de 8,72 pontos porcentuais. No mercado, o preço da saca de soja era de R$ 108,64, alta de 0,46% na semana.