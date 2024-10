Após morte de Sinwar, mediadores tentam retomar negociações

DOHA, 24 OUT (ANSA) - Após a morte de Yahya Sinwar, líder do Hamas, os mediadores que tentam encontrar um caminho para colocar um ponto final na guerra na Faixa de Gaza "retomaram o contato" com o grupo fundamentalista islâmico.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (24) por Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, primeiro-ministro do Catar, um dos principais mediadores juntamente com Estados Unidos e Egito.

Já o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que representantes americanos e israelenses se reunirão em Doha para negociações sobre o enclave palestino.

Blinken acrescentou que Washington está avaliando "várias alternativas" para acabar com o conflito entre Israel e Hamas, que já dura pouco mais de um ano em Gaza e já vitimou milhares de pessoas.

"Estamos avaliando diferentes opções. Ainda não estabelecemos se o Hamas está pronto para se envolver, mas o próximo passo é reunir os negociadores", comentou.

O chefe da agência de inteligência Mossad, David Barnea, estará entre os participantes de uma cúpula no Catar no próximo domingo (27) junto com o responsável da CIA, o diretor dos serviços de inteligência do Egito e do premiê de Doha. (ANSA).

