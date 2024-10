Alckmin e Comissão Europeia mostram otimismo com Mercosul-UE

(ANSA) - BRASÍLIA, 24 OTT - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), e o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, manifestaram otimismo sobre a possibilidade de assinar ainda neste ano o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia.

De acordo com nota divulgada pelo MDIC, os dois líderes expressaram "otimismo com o avanço das discussões" e afirmaram que "a expectativa é que o acordo possa ser concluído" em 2024.

Alckmin também ressaltou "o compromisso do Brasil com a conclusão do acordo", destacando as ações do governo Lula na pauta "da sustentabilidade", medidas que visam atender exigências ambientais da UE, que têm sido um ponto-chave nas negociações do tratado.

Também pode contribuir para o avanço das tratativas o adiamento em pelo menos 12 meses da entrada em vigor da Lei Antidesmatamento na UE, que estava prevista para o fim de 2024 e poderia penalizar exportações do Mercosul. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.