Aeronave cai no interior de SP; não há confirmação de vítimas

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de queda de aeronave de pequeno porte, por volta das 19h de quarta-feira (23), em Paraibuna (SP). A área é de mata e considerada de difícil acesso. Ainda não há confirmações sobre as vítimas.

As informações são das Secretarias da Segurança Pública (SSP) e da Defesa Civil do estado de São Paulo. De acordo com informações preliminares, a aeronave vinha de Florianópolis e teria colidido contra um morro, pegando fogo em seguida.

"As equipes do Corpo de Bombeiros foram designadas para o local, de difícil acesso, e localizaram os destroços da aeronave. As equipes ainda estão no local e prosseguem com os trabalhos visando à localização das vítimas", diz nota da SSP, divulgada pela Defesa Civil.