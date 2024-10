Warren Buffett não recomendará produtos de investimento ou apoiará candidatos na eleição dos EUA, diz Berkshire

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - O bilionário investidor norte-americano Warren Buffett não recomendará produtos de investimento ou apoiará candidatos políticos, de acordo com uma declaração no site da Berkshire Hathaway, em um aparente esforço para afastar indivíduos que tentam capitalizar sobre sua reputação.

"À luz do aumento do uso das redes sociais, houve inúmeras alegações fraudulentas sobre o apoio do Sr. Buffett a produtos de investimento, bem como seu apoio a candidatos políticos", diz o comunicado.

"O Sr. Buffett não endossa atualmente e não endossará prospectivamente produtos de investimento ou endossa e apoia candidatos políticos."

A Berkshire não respondeu imediatamente a um pedido de comentário nesta quarta-feira, inclusive sobre quais apoios falsos motivaram a declaração, que não tem data.

Buffett disse à CNBC que a declaração resultou parcialmente de um endosso político falso publicado no Instagram, da Meta.

"Não sei nem como entrar no Instagram", disse Buffett à emissora. "Qualquer coisa que eles vejam com minha imagem ou minha voz, simplesmente não sou eu."

Buffett, um democrata, já apoiou o ex-presidente Barack Obama e a ex-candidata Hillary Clinton.

Investidores geralmente tentam pegar carona na Berkshire quando o conglomerado anuncia novos investimentos. Buffett evita criptomoedas e tem dito que é melhor que muitos investidores tenham fundos de índices de ações.