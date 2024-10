Wall Street recua sob pressão de perdas no setor de tecnologia e temores com juros

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal e Carolina Mandl

(Reuters) - Wall Street fechou em queda nesta quarta-feira, com a alta dos rendimentos dos Treasuries pressionando as megacaps e investidores menos confiantes em relação a cortes fortes na taxa de juros do Federal Reserve, enquanto notícias corporativas pressionaram o McDonald's e a Coca-Cola.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,92%, para 5.797,59 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq sofreu queda de 1,60%, para 18.275,98 pontos. O Dow Jones caiu 0,97%, para 42.509,60 pontos.