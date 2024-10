Vendas de moradias usadas nos EUA caem para nível mais baixo em 14 anos em setembro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram para o nível mais baixo em 14 anos em setembro, provavelmente porque os compradores em potencial aguardam taxas de hipoteca mais baixas, com os preços das casas permanecendo elevados.

As vendas caíram 1,0% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,84 milhões de unidades, o nível mais baixo desde outubro de 2010, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as revendas ficariam inalteradas em uma taxa de 3,86 milhões de unidades.

As revendas de casas, que representam uma grande parte das vendas de moradias nos EUA, diminuíram 3,5% em setembro, em uma base anual. As revendas de casas têm tido dificuldades para se recuperar diante do aumento nas taxas de hipotecas.

As taxas hipotecárias caíram inicialmente depois que o Federal Reserve começou a cortar os juros no mês passado, mas subiram nas últimas três semanas, já que dados econômicos sólidos, incluindo vendas no varejo e revisões anuais das contas nacionais, forçaram os investidores a abandonar as expectativas de outro corte de 50 pontos-base nos juros no próximo mês.

Os compradores de imóveis em potencial estão afastados, prevendo custos de empréstimos ainda mais baixos.

(Reportagem de Lucia Mutikani)