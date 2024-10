Veleiro italiano 'mais belo do mundo' faz parada em Singapura

SINGAPURA, 24 OUT (ANSA) - O navio Amerigo Vespucci, apelidado na Itália como "veleiro mais belo do mundo" e embaixador do Made in Italy, chegou nesta quarta-feira (23) ao porto de Singapura.

A embarcação, que partiu da cidade de Gênova em julho de 2023, iniciou sua 25ª parada em uma turnê mundial que já o levou para diversos países pelo mundo, incluindo Brasil e Argentina.

A joia da Marinha italiana, que atua como um navio-escola, permanecerá no país asiático até a próxima segunda-feira (28). A chamada "Piazza Italia", instalada no porto singapuriano especialmente para a chegada do veleiro, receberá diversos eventos durante os próximos cinco dias.

"É uma grande emoção ter o navio Vespucci no porto de Singapura. Uma bela embarcação e uma verdadeira porta-bandeira da Itália, dos seus valores, da sua beleza e da sua capacidade de construir e inovar, mantendo a tradição da cultura italiana", disse o embaixador italiano em Singapura, Dante Brandi, acrescentando que o país é um "centro fundamental para o tráfego comercial" e um parceiro "crucial" para Roma.

Pela primeira vez em terras singapurianas, o Amerigo Vespucci atracou no país do Sudeste Asiático depois de duas semanas de sua saída do porto de Darwin, na Austrália. Giuseppe Lai, capitão do navio, declarou que o trajeto foi muito longo.

"Foi uma travessia de mais de 15 dias. No papel parece pequena, mas na realidade foi uma navegação muito longa", analisou. (ANSA).

