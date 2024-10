UE 'muito perto de fechar' acordo com o Mercosul, segundo Pedro Sánchez

A União Europeia está "muito perto de fechar" um acordo de livre comércio com o Mercosul, afirmou nesta quarta-feira (23) o presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, apesar de a França continuar considerando-o inaceitável.

"Estamos muito perto de fechar esse acordo", declarou o líder socialista, firme defensor deste polêmico acordo comercial, durante um fórum econômico na cidade portuguesa de Faro.

"Temos dois eventos-chave: (...) a cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro, e também a cúpula do Mercosul, em dezembro deste ano. Portanto, vamos trabalhar para materializar" o acordo, sublinhou.

Estes comentários surgem no momento em que as negociações entre UE e os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia), estagnadas há anos, foram retomadas nos últimos meses sob a liderança de alguns países europeus, como a Alemanha.

Os avanços suscitam preocupação entre os agricultores, especialmente na França, onde os sindicatos agrícolas lançaram uma convocação a manifestações a partir de meados de novembro, menos de um ano após protestos massivos do setor.

O acordo entre a UE e o Mercosul "não é aceitável" na sua forma atual, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, na semana passada em Bruxelas.

Macron acredita que este acordo pode contrariar os acordos climáticos de Paris e prejudicar os interesses europeus, uma opinião não compartilhada por outros países da região, que esperam ver um aumento nas suas exportações para a América do Sul.