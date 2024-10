Turquia anuncia que bombardeou 32 alvos do PKK no Iraque e na Síria

O Ministério da Defesa turco anunciou que bombardeou 32 alvos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e de seus aliados no Iraque e na Síria, após o atentado que deixou pelo menos cinco mortos, nesta quarta-feira (23), em Ancara.

"Em conformidade com nossos direitos de autodefesa (...) realizamos uma operação aérea contra alvos terroristas no norte do Iraque e da Síria (...) e um total de 32 alvos pertencentes a terroristas foram destruídos", afirmou o Ministério em um comunicado, acrescentando que as "operações aéreas continuam".

